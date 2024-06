Lorran durante treino do Flamengo - Divulgação

Publicado 09/06/2024 13:09

Rio - O meia Lorran se reapresentou ao Flamengo neste domingo (9) após passar um período com a seleção brasileira sub-20 para treinos na Granja Comary. O garoto de 17 anos participou normalmente da atividade no Ninho do Urubu junto aos companheiros.

Além de Lorran, Rayan Lucas, que também estava com a equipe de Ramon Menezes, integrou do treino comandado por Tite. Foi a primeira vez que o treinador teve todos os jogadores que estarão disponíveis para enfrentar o Grêmio.

O Flamengo temeu não contar com Lorran na partida contra o clube gaúcho. O clube chegou a solicitar a desconvocação do meia à CBF, mas não teve seu pedido atendido. Porém, houve um acordo para que o período de treinos fosse encerrado mais cedo para que ele e atletas de outros clubes tivessem condições de atuar na rodada do Brasileirão.

A expectativa é que Lorran seja titular durante o período de disputa da Copa América na vaga de Arrascaeta. Além do camisa 14, o Rubro-Negro também não contará com Matias Viña, De La Cruz, Varela e Erick Pulgar.

Flamengo e Grêmio se enfrentam na próxima quinta-feira (13), às 20h (de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro é o líder do Brasileirão, com 14 pontos.