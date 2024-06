Em sete rodadas do Campeonato Brasileiro, De La Cruz deu duas assistências e marcou dois gols - Divulgação / Flamengo

Em sete rodadas do Campeonato Brasileiro, De La Cruz deu duas assistências e marcou dois golsDivulgação / Flamengo

Publicado 09/06/2024 10:01 | Atualizado 09/06/2024 10:04

Rio - Grande contratação do Flamengo na primeira janela de transferências deste ano, o uruguaio Nicolás De La Cruz tem sido essencial para a evolução do time rubro-negro nesta temporada. Sob o comando do técnico Tite, o meia esteve em campo em todas as sete rodadas do Brasileirão disputadas até o momento - sendo titular em seis. Na parte ofensiva, ele se destaca entre todos os jogadores da competição.

De La Cruz tem sido muito elogiado pela torcida do Flamengo, e, de fato, faz por merecer. Além de colaborar bastante na fase defensiva, ele lidera os números de passes progressivos (60) e de passes para o terço de ataque (68) no Brasileiro. Até aqui, inclusive, deu duas assistências e mandou a bola para as redes duas vezes.



Desejo antigo da diretoria rubro-negra, o uruguaio foi o principal nome contratado pelo clube neste ano. No total, foram pagos cerca de R$ 80 milhões (valor da multa rescisória) para tirá-lo do River Plate, da Argentina, em janeiro.