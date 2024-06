Flamengo massacrou o Vasco no Maracanã - Divulgação / Flamengo

Publicado 09/06/2024 18:48

Rio - Uma organizada do Flamengo criou um bandeirão sobre a histórica vitória por 6 a 1 no clássico com o Vasco . Ele é predominantemente vermelho e conta com desenhos dos jogadores que balançaram as redes naquela partida - Everton Cebolinha, Pedro, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Os rubro-negros ainda colocaram o tempo de cada gol ao lado das imagens dos atletas.

O bandeirão também conta com a seguinte frase na parte inferior: "O abandono pt (parte) 2". Esta é uma referência ao fato de torcedores do Vasco terem deixado o Maracanã cedo, antes do fim da partida. O mesmo já havia acontecido na nona rodada do Brasileirão 2023, quando do Fla goleou o Cruz-Maltino por 4 a 1

Já na parte superior do bandeirão, os torcedores colocaram a data da partida. No espaço do mês de junho, eles escreveram o número seis por extenso para dar destaque à quantidade de gols no jogo.

A bandeira ficou estendida na Gávea, que recebeu o primeiro jogo da decisão da Copa Rio sub-17, entre Flamengo e Vasco, no último sábado. Com um final emocionante, o Rubro-Negro venceu o confronto por 2 a 1 e largou na frente pelo título

O placar de 6 a 1 significou a maior goleada do Flamengo na história do clássico com o Vasco. O resultado também colocou a equipe do técnico Tite na liderança do Campeonato Brasileiro 2024.