Festa dos jogadores do FlamengoReprodução/FlaTV

Publicado 08/06/2024 17:45

Rio - O Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1 na Gávea, neste sábado (8), pelo jogo de ida da final da Copa Rio sub-17. Camargo abriu o placar para o Rubro-Negro, e Chapecó (contra) deixou tudo igual no marcador aos 50 minutos do segundo tempo. No entanto, Joshua apareceu para marcar no último lance e garantir o triunfo da equipe de Filipe Luís, que pode conquistar o primeiro título como técnico.

Diego Ribas, ídolo do Flamengo, marcou presença na Gávea para acompanhar o jogo de ida da decisão. O vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, também esteve presente.

Os gols dos #GarotosDoNinho pelo jogo de ida da final da Copa Rio Sub-17! Vitória de 2 a 1! PRA CIMA, MENGO!#VamosFlamengo pic.twitter.com/czVLUY803p — Flamengo (@Flamengo) June 8, 2024

"Eu vim aqui dar um abraço nele (Filipe Luís). Foi jogo de final do campeonato contra o Vasco. Deu tudo certo. A gente ainda tomou um gol bem no final, mas esses garotos mostraram até uma personalidade. Tomaram um gol aos 44, 45 (minutos do segundo tempo), e conseguiram fazer o gol da vitória. Tomara que dê tudo certo no jogo final, que vai ser o jogo da volta. Mas boa sorte para eles aí, tomara que dê tudo certo", disse Braz.

Flamengo e Vasco voltarão a se enfrentar no próximo sábado (15), a partir das 10h. A partida esta marcada para acontecer no Estádio Nivaldo Pereira.