Santos foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 09/06/2024 20:25

tem interesse na contratação do goleiro Santos, ex- Rio - Sem Cássio e com a saída de Carlos Miguel encaminhada para o futebol inglês, o Corinthians, ex- Flamengo e que atualmente está na reserva do Fortaleza. De acordo com o "UOL", o time paulista deve negociar para ter o jogador de 34 anos em definitivo.

No Flamengo, Santos foi titular e peça importante nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil, em 2022. Porém, foi negociado no início deste ano após perder espaço para Rossi e Matheus Cunha em 2023 e ser rebaixado a terceiro goleiro. O Fortaleza pagou 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões) ao Rubro-Negro para levar o atleta.

Apesar da mudança, Santos seguiu figurando no banco de reservas no Fortaleza. O goleiro disputou apenas quatro jogos pelo clube nordestino, onde João Ricardo vive grande momento e é titular absoluto.