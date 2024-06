Ivana Knöll - Reprodução / Instagram

Ivana KnöllReprodução / Instagram

Publicado 09/06/2024 17:51

fotogaleria Rio - Estrela da Copa do Mundo de 2022, a modelo croata Ivana Knöll quer causar na Eurocopa. Em entrevista ao jornal alemão "Bild", a modelo revelou que apostará novamente em looks ousados para brilhar na competição, que começará nos próximos dias na Alemanha.

"Ainda não sei exatamente quais vou usar. Provavelmente terei ideias espontâneas, assim como o que fiz no Qatar. Acompanharei todos os jogos da Croácia e espero ficar na Alemanha até o final", disse a moça.

Ivana também contou ter recebido vários convites para entrar no site adulto OnlyFans após seu sucesso no Mundial do Catar.

"Depois da Copa do Mundo no Catar, muita gente tentou me convencer a entrar no OnlyFans. Uma vez, até fui convidada para uma entrevista em Nova York. Quando cheguei lá, descobri que eles só queriam me convencer a me inscrever no OnlyFans. Depois disso, as tentativas pararam, mas agora, antes da Eurocopa, estou recebendo muitos e-mails e ligações novamente", completou.