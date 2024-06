Alcaraz celebra o título de Roland Garros - Alain Jocard/AFP

Publicado 09/06/2024 14:56

França - Na tarde deste domingo, 9, Carlos Alcaraz sagrou-se campeão de Roland Garros pela primeira vez. O espanhol venceu o alemão Alexander Zverev na grande final por 3 sets a 2, parciais 6/3, 2/6, 5/7, 6/1, 6/2. A partida aconteceu na quadra Philippe-Chatrier e durou 4h19.

Veja o momento em que Alcaraz conquistou o título:

The moment Carlos Alcaraz won his first Roland-Garros title #RolandGarros pic.twitter.com/a57JqQMJ1O — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2024

Este foi o terceiro título de Grand Slam de Carlos Alcaraz, de 21 anos. Ele também foi campeão do US Open, em 2022, e de Wimbledon, em 2023. Na segunda-feira, 10, o espanhol assumirá a segunda posição do ranking da ATP - estará atrás apenas do italiano Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz chama a torcida na final de Roland Garros Dimitar Dilkoff/AFP

Já Alexander Zverev perdeu uma final de Grand Slam pela segunda vez. O tenista alemão ficou com o vice-campeonato no US Open de 2020.