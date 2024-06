No Al-Hilal desde 2021, quando foi vendido pelo Flamengo, Michael tem 108 jogos, 22 gols e 22 assistências - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 09/06/2024 12:27

Arábia Saudita - Ex-jogador do Flamengo , Michael tem negociações em andamento com o Cruzeiro. Atualmente no Al-Hilal, o atacante deve ser negociado pelo clube saudita na próxima janela de transferências para abrir espaço para estrangeiros no elenco. As informações são do 'Uol'.