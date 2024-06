Momento em que Anderson Silva derruba Chico Moedas - Reprodução/X @CazéTV

Publicado 09/06/2024 21:42

Rio - Anderson Silva derrubou Chico Moedas em um momento de descontração durante o treino aberto que fez no Rio de Janeiro, neste domingo, 9. O lutador fingiu que iria abraçá-lo e engatou o golpe. Confira no vídeo abaixo:

chico moedas pic.twitter.com/2DN1XAFRhq — out of context brasileirão (@oocbrsao) June 9, 2024

O treino aberto de Anderson Silva aconteceu no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio, para promover a luta de boxe contra Chael Sonnen. Os dois se enfrentarão em São Paulo, no próximo sábado.

"O Chael me transformou num atleta melhor e vice-versa porque treinei mais. Algumas dificuldades que eu tinha no jiu-jítsu, ele me fez melhorar, porque ele é especialista em wrestling. Por mais que muitas lutas venham com o tempo, as nossas duas lutas não vão sair da mente das pessoas, mesmo nas novas gerações, justamente porque fizemos tudo por amor (ao esporte)", disse Anderson Silva, ao comentar a rivalidade com Sonnen.