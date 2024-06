Cano marcou o gol que deu a classificação para a final da Libertadores 2023 - Marcelo Goncalves

Publicado 09/06/2024 19:55

nunca foi eliminado da competição sul-americana em duelos de mata-mata contra times brasileiros. Rio - O Fluminense carregará uma marca favorável para o confronto com o Grêmio, pelas oitavas de final da Libertadores, adversário que foi definido no último sábado (8) . Ao longo de sua história, o Tricolor

O primeiro rival compatriota do Fluminense na Libertadores foi o São Paulo, pelas quartas de final em 2008. Na ocasião, o Time de Guerreiros perdeu o jogo de ida no Morumbi por 1 a 0, mas avançou de fase com uma vitória histórica por 3 a 1 no Maracanã, com gol de Washington aos 46 do segundo tempo.

Depois, o Flu encarou o Internacional em duas oportunidades. Em 2012, despachou os gaúchos nas oitavas de final após empatar em 0 a 0 no Beira-Rio e carimbar a vaga com uma vitória por 2 a 1 no Maracanã. Já na campanha do título no ano passado, o Tricolor empatou em 2 a 2 no Maracanã e conquistou uma vitória épica por 2 a 1 na casa dos colorados para se garantir na grande final.

Fluminense e Grêmio se enfrentam nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto. O duelo de ida será sob os domínios do clube gaúcho, e a decisão da vaga no Maracanã. Nas quartas de final, o time que avançar enfrentará o San Lorenzo-ARG ou o Atlético-MG.