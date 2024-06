Nino posa para foto com o troféu da Libertadores da América - Divulgação / Fluminense

Nino posa para foto com o troféu da Libertadores da AméricaDivulgação / Fluminense

Publicado 09/06/2024 08:37

Rio - Ídolo do Fluminense , Nino visitou o novo museu do clube pela primeira vez no último sábado (8). O zagueiro, que está no Zenit, da Rússia, foi o capitão do time tricolor na campanha do título inédito da Libertadores da América no ano passado. De férias no Rio de Janeiro, ele aproveitou o momento de lazer para conhecer o espaço com a esposa e os dois filhos.