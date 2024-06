Lance da partida entre Fluminense e Grêmio no Campeonato Brasileiro 2023 - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 08/06/2024 20:58 | Atualizado 08/06/2024 21:01

Rio - O Fluminense enfrentará o Grêmio nas oitavas de final da Copa Libertadores 2024. Isso porque o Tricolor Gaúcho empatou com o Estudiantes (ARG) em 1 a 1 no Couto Pereira, neste sábado, 8, e ficou na segunda posição do Grupo C.

1) The Strongest - 10 pontos

2) Grêmio - 10 pontos

3) Huachipato - 8 pontos

4) Estudiantes - 5 pontos

Na última segunda-feira, 3, o sorteio na sede da Conmebol definiu que o Fluminense enfrentaria o segundo colocado do Grupo C. O adversário, porém, não estava definido por causa da tragédia no Rio Grande do Sul, que adiou os jogos do Grêmio na competição.

Na última terça-feira, o Imortal venceu o Huachipato (CHI) fora de casa por 1 a 0 e subiu para a segunda colocação do grupo. Neste sábado, porém, ficou no 1 a 1 o Estudiantes. Nos critérios de desempate, não conseguiu ultrapassar o Strongest (BOL).

As oitavas de final da Libertadores 20204 acontecerão nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto. O Flu será o mandante do jogo da volta no confronto diante do Grêmio.

Veja todos os confrontos

Atlético-MG* x San Lorenzo (ARG)

São Paulo* x Nacional (URU)

Bolívar(BOL)* x Flamengo

Júnior Barranquilla (COL)* x Colo-Colo (CHI)

River Plate (ARG)* x Talleres (ARG)

The Strongest (BOL)* x Peñarol (URU)

Palmeiras* x Botafogo

Fluminense* x Grêmio

*Fazem o jogo da volta em casa.