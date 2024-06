Troféu da Libertadores - Divulgação / Conmebol

Publicado 08/06/2024 11:09

Fluminense conhecerá seu adversário nas oitavas de finais da Libertadores neste sábado (8). Às 19h, o Grêmio entra em campo contra o Estudiantes, no Couto Pereira, em Curitiba, em jogo atrasado pela quinta rodada da fase de grupos, e o resultado desta partida determinará o adversário do clube das Laranjeiras. Curitiba - Oconhecerá seu adversário nasneste sábado (8). Às 19h, o Grêmio entra em campo contra o Estudiantes, no Couto Pereira, em Curitiba, em jogo atrasado pela quinta rodada da fase de grupos, e o resultado desta partida determinará o adversário do clube das Laranjeiras.

Os dois possíveis adversários do Tricolor na competição são o próprio Grêmio e o The Strongest, da Bolívia. O Fluminense enfrentaria o time gaúcho em caso de derrota ou empate por placar maior que 2 a 2 com o Estudiantes. Caso o "Imortal" vença os argentinos, ou empate por 0 a 0 ou 1 a 1, o clube das Laranjeiras enfrentará a equipe boliviana.

Situação no RS

Os jogos do Grêmio no Grupo C foram atrasados em decorrência das fortes que alagaram o Rio Grande do Sul. Por causa dessa situação, o Grêmio realizou somente um jogo em Porto Alegre. A partida contra o Strongest aconteceu no Couto Pereira, a casa do Coritiba, que também será palco do duelo com o Estudiantes (ARG).



Segundo o balanço da Defesa Civil da última segunda-feira (3/6), 172 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas. Além disso, 806 ficaram feridas e 42 estão desaparecidas.