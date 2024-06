Neymar e Richarlison em ação pela seleção brasileira - Lucas Figueiredo / CBF

Neymar e Richarlison em ação pela seleção brasileiraLucas Figueiredo / CBF

Publicado 07/06/2024 19:16

Rio - Presidente do Fluminense , Mário Bittencourt revelou que sonha com as contratações de Richarlison e Neymar para o Tricolor. Em entrevista ao 'ge' pouco antes da apresentação oficial do zagueiro Thiago Silva, o dirigente reconheceu que as chances são baixas, mas reforçou que as portas estão abertas.

Leia mais: Thiago Silva chega ao Rio e é recebido com festa por tricolores

"Se o clube tiver condições, se eu ainda estiver por aqui como presidente, se eu estiver com a palavra afiada, eu confio muito nas minhas palavras. Vocês sabem que não estamos entre os cinco maiores orçamentos do futebol brasileiro. Depende muito do desejo. O Marcelo quis vir, o Thiago quis vir, o Fred quis vir...", ponderou o presidente.



"Se tudo isso conspirar, mais os deuses do futebol, os grandes tricolores que estão conosco de alma, se tudo ajudar, teriam dois jogadores que seriam um sonho. O nosso Pombo, o Richarlison, se ele quiser, as portas estão abertas. E outro que não jogou aqui, mas que admiro como jogador, é o Neymar. Quem sabe. Convite feito!", completou.

Richarlison já vestiu a camisa do Fluminense por duas temporadas e foi destaque do clube entre 2016 e 2017. Ao todo, mandou a bola para as redes 19 vezes em 67 jogos pelo Tricolor. No entanto, o atacante tem contrato até junho de 2027 com o Tottenham. Já Neymar tem vínculo com o Al-Hilal até 2025.