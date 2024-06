Thiago Silva chegou ao Rio e foi recebido com festa por torcedores do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 07/06/2024 07:30 | Atualizado 07/06/2024 07:44

Rio - Thiago Silva chegou. O zagueiro, de 39 anos, desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (7), no Aeroporto do Galeão, por volta de 5h30, e foi recebido com festa por torcedores do Fluminense. O jogador teve o nome gritado e retribuiu o carinho com autógrafos e fotos.

"Estou feliz demais por retornar ao clube e pela recepção. Apesar do horário, fui recebido por muitos torcedores que sequer dormiram, então é perceptível como o carinho da parte é grandioso, e eu espero retribuir. Estou ansioso para mais tarde no Maracanã", disse Thiago Silva.



Um imprevisto na Inglaterra adiou a chegada de Thiago Silva no Rio de Janeiro. O zagueiro chegou ao lado da esposa Belle Silva e de seus filhos Isago e Iago. Ele será apresentado nesta sexta, à noite, no Maracanã. Mais de 51 mil ingressos foram vendidos. O evento terá show de pagode do Sorriso Maroto. Os portões abrem a partir das 18h (de Brasília).

A apresentação de Thiago Silva deve bater o recorde de apresentações de jogadores em estádios de futebol no Brasil. A maior marca pertence a Luis Fabiano, que foi apresentado pelo São Paulo diante de mais de 45 mil pessoas no Morumbi, em 2011.