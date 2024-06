Thiago Silva na apresentação do Fluminense - Mauro Pimentel/AFP

Publicado 07/06/2024 21:25 | Atualizado 07/06/2024 22:09

Rio - Com grande festa, o Fluminense apresentou Thiago Silva na noite desta sexta-feira, 7, no Maracanã. A festa teve shows da banda Sorriso Maroto e dos cantores Ferrugem e Mumuzinho. Companheiros de equipe, como Marcelo, Renato Augusto, John Kennedy e Cano, o auxiliar Marcão e o presidente do clube, Mário Bittencourt, estiveram presentes. A celebração também contou com o carinho de mais de 55 mil torcedores no estádio, o que representa um recorde para a apresentação de um atleta no Brasil.

"Obrigado por terem tirado um tempinho tão especial para estarem comigo hoje. Não abale o quanto está sendo especial estar voltando para casa. Momento que pensei muito. Tinha certeza que iria acontecer. Vocês sabem que minha família ficará em Londres. Isso é uma demonstração de carinho pela instituição, os fãs e pelo futebol em si", disse Thiago.

Apresentação de Thiago Silva emociona a torcida do Fluminense no Maracanã. Ídolo de volta ao clube das Laranjeiras. (@jornalodia) pic.twitter.com/2zEk2AGmgb — Leonardo Bessa (@Bessa_Leo) June 7, 2024

Depois dos shows, o zagueiro se dirigiu ao centro do gramado do Maracanã. Lá, Thiago Silva recebeu a camisa 3 do Fluminense das mãos de Jerônimo, um dos funcionários mais antigos do Fluminense.

"Obrigado por mais uma vez estarem fazendo a festa mais linda que uma torcida pode fazer para o seu ídolo e para o seu clube. Nunca fizeram uma festa como a gente e nem vão fazer. Só quem ama esse clube sabe como a gente é capaz de, em uma noite de sexta-feira, botar mais de 50 mil pessoas para receber o nosso Thiago Silva, que, durante os últimos anos, sempre em nossas conversas disse que tinha esse sonho de estar aqui", disse Mário.

"Além da família dele, ele queria que aqui estivessem os funcionários do clube, que tanto o ajudaram quando esteve aqui e que tanto vão nos ajudar para todo sempre. Se o Fluminense hoje está de pé, é porque tem pessoas que todos os dias acordam às 5h da manhã para trabalhar e ajudar os nossos jogadores para entregar o melhor. Thiago tem um carinho especial muito grande por todos os funcionários. Ele perguntou se o Jerônimo, nosso massagista, estaria na festa. Não só fiz questão de trazer o Jerônimo para participar, como também para representar todos os funcionários. É ele quem vai entregar a camisa ao Thiago na volta para casa", completou posteriormente.

Thiago Silva e família no Maracanã Mauro Pimentel/AFP

Já trajado com a Armadura Tricolor, Thiago Silva fez um discurso. Depois, deu uma volta olímpica para saudar a torcida do Fluminense. Ele também chutou bolas autografadas para a arquibancada.

"Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por ter me proporcionado mais uma vez vestir essa camisa tão importante. Me sinto muito orgulhoso de, pela segunda vez na minha carreira, estar colocando no meu peito".



"Segundo, queria agradecer minha família por estar comigo em todos os momentos. Minha família é a coisa mais importante que tenho. Sei que ficar longe deles não vai ser fácil, porém nossos corações estarão conectados sempre. Quem ama cuida, independente da distância Vamos fazer todo esforço para estarmos juntos".



"Gostaria de agradecer ao Chelsea por ter me proporcionado um momento incrível e ter disponibilizado esse momento para que pudesse vestir a camisa. Meu contrato vai até o dia 30 de junho, mas em nenhum momento eles negaram essa possibilidade de fazer a apresentação para vocês hoje".



"Queria agradecer ao presidente Mário por todo esforço e por nunca ter desistido dos nossos sonhos. Hoje, nosso sonho se torna realidade, de trabalharmos juntos em prol do Fluminense, que é a coisa que a gente mais ama nesse mundo".



"Enfim, não vou me alongar muito. Obrigado por estarem comigo nessa noite tão especial. Voltei! O Monstro voltou!".

Thiago Silva com a camisa do Fluminense Mauro Pimentel/AFP

Festa no Maracanã



Os portões do estádio abriram às 18h. Pouco depois, o ator e torcedor do Fluminense Gabriel Leone começou a reger a festa. Às 20h05, começou o show da banda Sorriso Maroto no palco voltado para o setor sul do Maracanã.

Às 20h35, Thiago Silva entrou em campo pelo setor norte acompanhado da esposa e dos filhos. Os tricolores, claro, cantaram a famosa música: "Guerreiro da zaga tricolor / Raça, habilidade e vigor / Thiago Silva é rei! / Jamais esquecerei / O mito que a torcida consagrou".

Depois de atravessar o gramado, subiu ao palco e foi recepcionado pelos companheiros. A torcida foi ao delírio no momento do abraço com o ídolo Marcelo.

Logo na sequência, o vocalista do Sorriso Maroto, Bruno Cardoso, recebeu as companhias de Ferrugem e Mumuzinho. Com Thiago no palco, o show de pagode seguiu no Maracanã.

Thiago Silva, do Fluminense

O jogador, de 39 anos, desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (7) , no Aeroporto do Galeão, por volta de 5h30. Lá, os torcedores também receberam o zagueiro com muita festa. Thiago teve o nome gritado e retribuiu o carinho com autógrafos e fotos.

O Tricolor oficializou o retorno de Thiago Silva no dia 7 de maio . Ele assinou até junho de 2026 com o clube das Laranjeiras e poderá estrear a partir do dia 10 de julho, quando abre a janela de transferências.