Marcos Júnior deixou o Fluminense em 2018 para jogar no Japão. Atualmente está no Sanfrecce Hiroshima - Nelson Perez/Fluminense

Publicado 07/06/2024 16:09

Rio de Janeiro - O atacante Marcos Júnior sugeriu um possível retorno ao Fluminense durante a live que o Tricolor fazia no desembarque de Thiago Silva no Rio de Janeiro , na manhã desta sexta-feira (7). Torcedores flagraram a mensagem do jogador no meio da transmissão ao vivo e publicaram nas redes sociais. Em tom de brincadeira, ele fez um pedido ao presidente Mário Bittencourt: "Me liga".