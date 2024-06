Thiago Silva será apresentado no Maracanã - Divulgação / Fluminense

Publicado 06/06/2024 08:30

Rio - Após resolver um imprevisto na Inglaterra, Thiago Silva já tem data e horário para chegar ao Rio de Janeiro e se apresentar no Fluminense. O zagueiro e a família conseguiram um novo voo e vão desembarcar no Aeroporto do Galeão na manhã desta sexta-feira (7), por volta de 5h30 (de Brasília).

A previsão era de chegada na manhã desta quinta-feira (6), por volta de 10h. Entretanto, um imprevisto na Inglaterra adiou o embarque da família para o Rio de Janeiro . Thiago Silva será apresentado nesta sexta, a partir das 18h, no Maracanã. Haverá show do Sorriso Maroto. Mais de 51 mil ingressos foram vendidos.

A apresentação de Thiago Silva deve bater o recorde de apresentações de jogadores em estádios de futebol no Brasil. A maior marca pertence a Luis Fabiano, que foi apresentado pelo São Paulo diante de mais de 45 mil pessoas no Morumbi, em 2011.