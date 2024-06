Alexsander em ação durante jogo do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 05/06/2024 19:10

Rio - O Cruzeiro sondou a situação de Alexsander, do Fluminense. A Raposa, no entanto, não sinalizou com nenhuma oferta ao Tricolor, que não tem interesse em vender o volante para o mercado nacional. A informação é do jornalista Maic Costa, da Trivela.





Enquanto esteve Com a abertura da janela de transferências em julho, o Fluminense espera receber novas propostas por André. Assim, o mais provável caso a venda do camisa 7 aconteça, é de que Alexsander seja o substituto imediato.Enquanto esteve afastado do Fluminense por um episódio de indisciplina , outros três clubes do Campeonato Brasileiro, além do Cruzeiro, consultaram a situação do jogador. No entanto, todos receberam a mesma resposta.

Até aqui, Alexsander tem 14 jogos na temporada pelo Fluminense e apenas uma assistência anotada. Após seu retorno, o volante recuperou espaço e engatou uma sequência de cinco jogos como titular.