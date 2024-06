Nino tira com foto com os ex-companheiros de equipe no CT do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 05/06/2024 23:19

Rio - Nesta quarta-feira, 5, o zagueiro Nino visitou o CT Carlos Castilho. Lá, o ídolo do Fluminense reencontrou ex-companheiros de equipe, ganhou uma camisa personalizada do Tricolor e ainda posou para foto com a taça da Libertadores. Veja como foi no vídeo abaixo:

Capitão do título da @libertadoresbr, Nino visitou o CT Carlos Castilho nesta quarta-feira. Que honra, Marcilio! pic.twitter.com/XdiAOANni2 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 5, 2024