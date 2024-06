Diego Costa marcou o gol da vitória do Grêmio sobre o Huachipato, do Chile, fora de casa - Guillermo Salgado / AFP

Publicado 05/06/2024 08:00 | Atualizado 05/06/2024 08:05

Rio - O Fluminense ainda não conheceu o seu adversário das oitavas de final, mas já sabe que será Grêmio ou The Strongest, da Bolívia. O tricolor gaúcho venceu o Huachipato, do Chile, por 1 a 0, nesta terça-feira (4), fora de casa, e garantiu a última vaga para a próxima fase da Libertadores.

O Grêmio ainda tem um jogo para realizar contra o Estudiantes, da Argentina, que já está eliminado, em casa. Em caso de vitória do time gaúcho, o Fluminense enfrentará o The Strongest, da Bolívia. Já em caso de empate com menos de dois gols ou derrota, o Time de Guerreiros enfrentará os gaúchos.

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense defende o título e busca o bicampeonato. O Tricolor foi o líder do Grupo A e também teve a quarta melhor campanha geral. Por isso, terá direito ao mando de campo no segundo jogo das oitavas de final.