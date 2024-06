Fluminense empatou com Juventude no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 05/06/2024 12:32

Rio - O clima no vestiário do Fluminense após o empate com o Juventude , no Maracanã, não foi bom. Jogadores veteranos como o zagueiro Felipe Melo e o lateral Marcelo subiram o tom na cobrança com os companheiros e demonstraram insatisfação com o tropeço dentro de casa.

Segundo o jornalista Victor Lessa, os veteranos pediram a palavra e demonstraram insatisfação com o desempenho. O goleiro Fábio, que falhou no lance do gol do Juventude, também demonstrou irritação com o erro. Foi o pior clima de vestiário dos últimos anos.

Esta foi a sexta vez no Brasileirão em que o Fluminense saiu na frente do placar e não sustentou a vantagem. Com o empate, o Tricolor chegou aos seis pontos e deixou a zona de rebaixamento, mas segue ameaçado. O primeiro time dentro da zona tem cinco pontos.

O Fluminense volta a campo no próximo dia 11, às 20h (de Brasília), contra o Botafogo, no Nilton Santos, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.