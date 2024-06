Carlos Daniel assinou primeiro contrato com o Fluminense - Divulgação/FFC

Carlos Daniel assinou primeiro contrato com o FluminenseDivulgação/FFC

Publicado 06/06/2024 14:56

Rio - Irmão de Léo Moura, ídolo do Flamengo, o zagueiro Carlos Daniel assinou nesta quinta-feira (6) seu primeiro contrato profissional com o Fluminense. O jovem de 16 anos firmou vínculo com o Tricolor até maio de 2027.

Carlos Daniel é cria do futsal e chegou a Xerém, em 2018, aos nove anos. Campeão da Copa Olaria Sub-16, o defensor ajudou o clube a erguer de forma invicta o troféu inédito da Copa do Brasil Sub-17 de 2024. Em 2023, ele conquistou o título do Quadrangular Internacional pela Seleção Brasileira Sub-15.

"Sou grato ao Fluminense pela oportunidade, por acreditar no meu trabalho, e me sinto orgulhoso de assinar meu primeiro contrato profissional com o clube que me acolheu há dez anos. É uma sensação única e de muito orgulho para mim e minha família. Agora, espero continuar ajudando a dar muita alegria ao Time de Guerreiros", disse o garoto.

Aposentado desde 2021, Léo Moura é um dos responsáveis pela carreira do irmão. Nas redes sociais, ele celebrou a conquista.

