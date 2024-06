Marlon tem contrato com o Fluminense até o dia 30 de junho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 06/06/2024 07:30 | Atualizado 06/06/2024 07:32

Rio - O Fluminense vive a expectativa de renovar o contrato de Marlon. O zagueiro, de 28 anos, pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e está emprestado até o dia 30 de junho, e a renovação depende da Fifa em permitir a prorrogação do vínculo através da determinação de empréstimo gratuito por conta da guerra com a Rússia, segundo o "Trivela".

Marlon tem contrato com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até julho de 2026. Desde o início da guerra com a Rússia, o zagueiro foi cedido por empréstimo gratuito ao Monza, da Itália, em 2022, e ao Fluminense, desde o ano passado. A renovação está nos planos do Fluminense — e o zagueiro também deseja continuar — mas depende da entidade máxima do futebol.

Revelado pelo Fluminense, Marlon retornou no ano passado e foi campeão da Libertadores de 2023 e da Recopa de 2024. Na atual temporada, o zagueiro era cotado para substituir Nino, que foi negociado com o Zenit, da Rússia, mas sofreu com uma lesão no joelho direito e precisou passar por uma artroscopia. Ele retornou nos últimos dois jogos e soma cinco partidas neste ano.