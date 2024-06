Germán Cano em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon/Fluminense

Germán Cano em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 06/06/2024 16:54

Rio - Após reclamações de dores musculares na coxa esquerda, o atacante Germán Cano participou normalmente das atividades no CT Carlos Castilho com o elenco do Fluminense nesta quinta-feira (6). O argentino aumentou suas chances de ir a campo diante do Botafogo, na terça-feira (11), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Cano passou por exames de imagem, que não diagnosticaram lesão no músculo adutor da coxa esquerda. As reclamações se iniciaram no duelo diante do Juventude, no último sábado, que terminou empatado em 1 a 1 no Maracanã.

Um dos principais destaques do grupo comandado por Fernando Diniz, Germán Cano não marca há seis jogos. O último gol foi no empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, no dia 4/5.

O Fluminense não vive grande fase na temporada e vê o clássico com o Botafogo como boa oportunidade de virar a chave. O Tricolor ocupa apenas a 15ª colocação do Brasileirão, com seis pontos somados.