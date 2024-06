André em treinamento do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

André em treinamento do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 06/06/2024 14:59

Rio - Sem jogar há quase dois meses, André se aproxima do retorno ao Fluminense. O volante, de 22 anos, se recuperou de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e está em transição no gramado, mas ainda sem realizar trabalhos com bola, segundo o "ge".

A estimativa inicial do clube era de retorno entre 45 e 60 dias. André lesionou o joelho direito no jogo contra o Cerro Porteño, no dia 25 de abril, em Assunção, no Paraguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Ele saiu de campo chorando e deixou o estádio de muletas.

O Fluminense ainda não deve ter André à disposição no clássico contra o Botafogo, no dia 11, às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 8ª rodada do Brasileirão. O Tricolor, no entanto, trabalha para ter o jogador nos jogos seguintes e deixá-lo em condições para jogar nas oitavas de final da Libertadores.