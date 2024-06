Wesley Natã, da base do Fluminense, tem apenas 16 anos - Divulgação/Fluminense

Publicado 07/06/2024 20:29 | Atualizado 07/06/2024 20:33

Rio - Nesta sexta-feira (7), o atacante Wesley Natã, de apenas 16 anos, esteve no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, e assinou o primeiro contrato profissional com o Fluminense . O vínculo vai até o fim de maio de 2027.

"Gostaria de agradecer ao clube pela oportunidade de assinar meu primeiro contrato profissional. Me sinto muito feliz em realizar meu sonho e o da minha família em uma grande equipe como é o Fluminense", disse Wesley, em entrevista ao site do Flu.

Natural do Rio de Janeiro, Wesley Natã é cria do futsal do Fluminense. O jogador é um Moleque de Xerém desde 2018, quando tinha nove anos de idade.

Ele soma convocações pela seleção brasileira de base e conquistou dois títulos invictos com o Fluminense na temporada 2024: a Copa do Brasil sub-17; e a Copa Olaria sub-16, a qual foi artilheiro, com cinco gols.