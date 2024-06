Lucumí fez apenas dois jogos pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Lucumí fez apenas dois jogos pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 07/06/2024 17:58

Rio - Reforço do Fluminense para esta temporada , o colombiano Jan Lucumí será relacionado para o jogo da equipe sub-20 do Tricolor, contra o Sampaio Corrêa, no sábado (8), às 14h45 (de Brasília), em Saquarema, pelo Campeonato Carioca da categoria. Além dele, o meia Arthur, que também estava com os profissionais, retornou à base para o duelo.

Lucumí foi anunciado pelo Tricolor no início de fevereiro, mas, até agora, recebeu poucas oportunidades com o técnico Fernando Diniz. Até o momento, o camisa 17 fez somente dois jogos com a camisa do clube das Laranjeiras.



O atacante chegou por empréstimo com opção de compra junto ao Boca Juniors de Cali, da segunda divisão da Colômbia. Aos 19 anos, ele acumula convocações para as seleções de base e é considerado uma das grandes joias do futebol colombiano.