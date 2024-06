Thiago Silva é jogador do Fluminense - Mauro Pimentel/AFP

Publicado 08/06/2024 18:57

Rio - O Fluminense virou notícia na imprensa internacional por conta da grande festa de apresentação feita para Thiago Silva, na última sexta-feira (8), no Maracanã, que contou com a presença de 55 mil tricolores. O evento ganhou destaque em veículos importantes na Espanha, em Portugal, na Itália e na Argentina.

Os vizinhos argentinos do "Olé" definiram a apresentação do zagueiro como uma "festa gigantesca no Maracanã". Além disso, chamaram atenção para as presenças de Marcelo e do compatriota Germán Cano.

apresentação do zagueiro ter números maiores do que a de Marcelo, em 2023, enquanto o "As" destacou a Na Espanha, dois dos principais jornais também deram espaço para o retorno de Thiago ao Fluminense. O "Marca" chamou atenção para o fato da, em 2023, enquanto o "As" destacou a resposta do defensor sobre como foi acompanhar de longe a conquista da Libertadores em 2023.

Em Portugal, o "Record" publicou uma série de vídeos com a festa da torcida do Fluminense para o camisa 3 no Maracanã. O mesmo aconteceu na Itália, com o "Corriere Dello Sport".

O Tricolor oficializou o retorno de Thiago Silva no dia 7 de maio. Ele assinou até junho de 2026 com o clube das Laranjeiras e poderá estrear a partir do dia 10 de julho, quando abre a janela de transferências.