Renato Gaúcho elogiou o time do Fluminense, mas lamentou que um brasileiro tenha que ficar pelo caminho - Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Renato Gaúcho elogiou o time do Fluminense, mas lamentou que um brasileiro tenha que ficar pelo caminhoLucas Uebel / Grêmio FBPA

Publicado 09/06/2024 13:44

Técnico do Grêmio, adversário do Fluminense nas oitavas de final da Libertadores da América , Renato Gaúcho projetou o duelo entre os clubes brasileiros. Em entrevista coletiva após o empate com o Estudiantes (ARG), no último sábado, o comandante elogiou o clube carioca.

"Não tem jogo fácil. É mais um brasileiro que vai ficar pelo caminho. O Fluminense é o atual campeão, tem uma grande equipe e é claro que não iríamos encontrar facilidade, nem diante do Peñarol. O mais importante é que conseguimos a classificação. Até agosto tem muita coisa para acontecer", afirmou.

"Lá na frente pensaremos na melhor estratégia. Da mesma forma que o Fluminense conhece bem o Grêmio, nós conhecemos o Fluminense. É um clássico do nosso futebol, duas grandes equipes, dois grandes clubes. Infelizmente, um vai ficar pelo caminho", finalizou.

Leia mais: Apresentação de Thiago Silva no Fluminense repercute fora do Brasil

As equipes medirão forças nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto. O duelo de ida será sob os domínios do clube gaúcho, e, a decisão da vaga, no Rio de Janeiro. Nas quartas de final, o time que avançar enfrentará o San Lorenzo (ARG) ou o Atlético-MG.