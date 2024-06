Thiago Silva só poderá estrear pelo Fluminense em julho - Lucas Merçon/Fluminense FC

Thiago Silva só poderá estrear pelo Fluminense em julhoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 08/06/2024 14:20

Apresentado na última sexta-feira (7) como reforço do Fluminense, Thiago Silva chega ao clube carregando uma marca importante. O zagueiro já estreará como quinto maior artilheiro do elenco atual com a camisa tricolor por conta dos 14 gols que marcou em sua primeira passagem. Rio -, Thiago Silva chega ao clube carregando uma marca importante. O zagueiropor conta dos 14 gols que marcou em sua primeira passagem.

Do grupo, Thiago estará atrás apenas de John Kennedy, Ganso, Jhon Arias e Germán Cano, que é o líder disparado da lista. O jogador mais perto de encostar no camisa 3, curiosamente, também é zagueiro: Manoel, que já anotou 10 gols com a camisa tricolor.

Veja o ranking:

1º Germán Cano – 89 gols

2º Jhon Arias – 35 gols

3º Ganso – 24 gols

4º John Kennedy – 21 gols

5º Thiago Silva – 14 gols

Apesar de suas obrigações defensivas, Thiago Silva conseguiu marcas importantes na parte ofensiva com a camisa do Fluminense. Ele é o sexto maior zagueiro artilheiro da história do clube.

O Tricolor oficializou o retorno de Thiago Silva no dia 7 de maio. Ele assinou até junho de 2026 com o clube das Laranjeiras e poderá estrear a partir do dia 10 de julho, quando abre a janela de transferências.