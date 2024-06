Diego Costa é um dos destaques do Grêmio nesta temporada - Eduardo Muniz / Grêmio FBPA

Publicado 09/06/2024 10:37 | Atualizado 09/06/2024 12:48

Adversário do Flamengo na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e do Botafogo na 9ª, o Grêmio pode ter um desfalque de peso para a partida: Diego Costa. O atacante entrou em campo no sábado (8), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, no empate em 1 a 1 com o Estudiantes (ARG), mas pediu para sair no começo da segunda etapa. Ele acusou ter sentido dores na coxa esquerda e foi substituído, mas ainda será reavaliado pelo departamento médico do clube.

O centroavante, inclusive, participou do único gol do Grêmio no duelo, quando deu assistência para Cristaldo abrir o placar. Diego Costa é um dos grandes nomes do Tricolor Gaúcho nesta temporada. Até aqui, em 13 confrontos, mandou a bola para as redes sete vezes e serviu seus companheiros em três oportunidades. O centroavante, inclusive, participou do único gol do Grêmio no duelo, quando deu assistência para Cristaldo abrir o placar. Diego Costa é um dos grandes nomes do Tricolor Gaúcho nesta temporada. Até aqui, em 13 confrontos, mandou a bola para as redes sete vezes e serviu seus companheiros em três oportunidades.

O embate com o Flamengo será na próxima quinta-feira (13), às 20h (de Brasília), no Maracanã. Na sequência, domingo (16), o Grêmio terá o Botafogo pela frente no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, às 18h30 (de Brasília). O Rubro-Negro é o líder do Brasileirão, com 14 pontos, e, o Glorioso, o 3º colocado, com 13.

Reencontro com o Botafogo

Com a lesão, o reencontro entre Botafogo e Diego Costa provavelmente será adiado. Ele vestiu a camisa do Glorioso no segundo semestre de 2023, quando Tiquinho Soares, camisa 9 titular da equipe, se lesionou. No período, fez três gols em 15 jogos.