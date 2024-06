Dorival Júnior é o técnico da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Dorival Júnior é o técnico da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 10/06/2024 21:51 | Atualizado 10/06/2024 21:52

Orlando - Dorival Júnior indicou que deve promover o retorno dos principais jogadores da seleção brasileira para a partida contra os Estados Unidos. O técnico não montou a equipe no período em que a imprensa pôde acompanhar a atividade, nesta segunda-feira, 10, mas esboçou o time ao dividir a linha de ataque e de defesa.

Assim, a Seleção deve ir a campo com uma escalação semelhante a dos jogos da data Fifa de março. A única diferença é a presença de Marquinhos, que estava machucado, no lugar de Fabrício Bruno, não convocado. Dessa forma, Endrick inicia a partida no banco de reservas.

O provável Brasil para enfrentar os Estados Unidos, segundo o "ge", tem: Bento; Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Rodrygo.

A equipe do técnico Dorival Júnior enfrentará os Estados Unidos na quarta-feira (12), a partir das 20h (de Brasília), em Orlando. Será o último amistoso antes da estreia na Copa América.

O Brasil está no Grupo D, ao lado de Colômbia, Costa Rica e Paraguai. A primeira partida no torneio será contra a seleção costarriquenha, em Los Angeles, no dia 24.