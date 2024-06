Fluminense foi derrotado pelo Botafogo no Nilton Santos - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 11/06/2024 22:11 | Atualizado 11/06/2024 22:26

Rio - Novamente a rotina se repetiu para o Fluminense no Brasileiro. Atuando fora de casa, o Tricolor não conseguiu propor sua forma de jogar e o clube das Laranjeiras foi derrotado por 1 a 0 pelo Botafogo. Ao comentar a situação do Flu, o goleiro Fábio reforçou a necessidade do Tricolor interromper sua sequência negativa no Brasileiro.

"A competição é difícil, a gente sabe. Temos que pensar jogo a jogo. Tivemos algumas lesões que nos prejudicaram. Mas o elenco é o mesmo que foi campeão, temos que trabalhar jogo a jogo, fazer nosso melhor e aí vamos conseguir obter a confiança. É uma decisão a cada jogo e precisamos pensar nisso", afirmou o goleiro.



O Fluminense não vence no Brasileiro desde o dia 20 de abril quando derrotou o Vasco por 2 a 1, no Maracanã. São cinco partidas de jejum, sendo três derrotas e dois empates na competição.

O Botafogo volta aos gramados, no próximo domingo, contra o Grêmio, no Couto Pereira, às 18h30 (de Brasília). Já o Fluminense entra em campo um dia antes contra o Atlético-GO, no Maracanã, às 21h (de Brasília). Os dois jogos são pelo Campeonato Brasileiro.