Fernando Diniz terá o retorno do lateral-direito Samuel Xavier contra o BotafogoMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 11/06/2024 13:07

Fluminense não contará com três titulares no clássico desta terça-feira (11), contra o

, contra o Botafogo , às 20h no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Além de Jhon Arias, com a seleção da Colômbia, Felipe Melo e Keno também ficaram fora da lista de relacionados.

Por outro lado, Manoel, Samuel Xavier e Lima voltam a ser opção, assim como Gabriel Pires.



Enquanto Felipe Melo não joga por causa de dores musculares que o tiraram dos últimos treinos, Keno foi poupado para não forçar os joelhos na grama sintética.



Com isso, Manoel, que ficou fora contra o Juventude por causa de dor na coxa direita, fará dupla de zaga com Marlon. Já Douglas Costa é o favorito para jogar no ataque com Germán Cano e Marquinhos. Lima, que cumpriu suspensão, é outra opção.



Veja a lista de relacionados do Fluminense



Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes;



Laterais: Calegari, Diogo Barbosa, Guga, Marcelo, Samuel Xavier;



Zagueiros: Antonio Carlos, Manoel, Marlon, Thiago Santos;



Meias: Alexsander, David Terans, Gabriel Pires, Lima, Martinelli, PH Ganso, Renato Augusto;



Atacantes: Douglas Costa, Germán Cano, Isaac, John Kennedy, Kauã Elias, Marquinhos.