Thiago Silve em treino do Fluminense - Divulgação / Fluminense

Publicado 10/06/2024 15:00 | Atualizado 10/06/2024 15:31

Rio - Principal reforço do Fluminense para a temporada, Thiago Silva, de 39 anos, viveu nesta segunda-feira o seu primeiro dia de jogador do clube. Ele compareceu ao CT Carlos Castilho, realizou exames fisiológicos e acompanhou o treinamento do elenco que se prepara para o clássico contra o Botafogo, nesta terça-feira, às 20 h (de Brasília), no Nilton Santos.

A tendência é que Thiago Silva participe já nesta semana dos treinos como o restante do elenco do Fluminense. Como estava ativo com o Chelsea, na disputa da temporada europeia, a forma física do zagueiro não preocupa a comissão técnica tricolor.



A reestreia do defensor, no entanto, só poderá acontecer em cerca de um mês. Thiago Silva só estará liberado para atuar após a abertura da janela de transferências do futebol europeu, algo que ocorre somente no dia 10 de julho. Até lá, o defensor vai viver uma "mini pré-temporada".



Thiago Silva voltou ao futebol brasileiro após 16 anos e meio atuando no Velho Continente. O zagueiro defendeu e foi vitorioso no Milan, no PSG e no Chelsea. Ele fez parte do elenco da seleção brasileira nas últimas quatro Copas do Mundo.