Finalização de Riquelme FelipeReprodução/IDTV e FluTV

Publicado 10/06/2024 21:20 | Atualizado 10/06/2024 21:22

Equador - Riquelme Felipe fez um golaço do meio de campo na vitória do Fluminense sobre o Once Caldas (COL) por 3 a 0, nesta segunda-feira, 10, pela Copa Mitad del Mundo Sub-18, no Equador. Com o resultado, o Flu avançou à semifinal da competição. Abaixo, assista ao gol da joia tricolor:

O gol de Riquelme Felipe foi o terceiro do Flu na partida. O primeiro e o segundo vieram com Italo Vinícius. A semifinal será contra o Sporting Cristal (PER), na quinta-feira. O horário do confronto, que vale vaga na decisão, ainda será definido.