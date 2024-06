Flu conquistou títulos importantes no Nilton Santos - Divulgação/Site Botafogo

Publicado 10/06/2024 08:20

Rio - Estádio do Botafogo, o Nilton Santos é um local que traz boas recordações aos torcedores do Fluminense. Nesta terça-feira, o Tricolor fará seu primeiro jogo como campeão da Libertadores, no palco de algumas de suas conquistas recentes, em busca de encerrar um jejum de quase dois anos no estádio.

O Fluminense não vence no Nilton Santos desde o dia 26 de junho de 2022. Na ocasião, Manoel marcou e o Tricolor derrotou o Botafogo por 1 a 0. De lá para cá, foram apenas mais dois jogos no estádio, com duas derrotas para Vasco e para o próprio Alvinegro no Campeonato Brasileiro de 2023.



O Nilton Santos é um estádio que traz boas recordações para os torcedores do Fluminense. Foi lá que em 2010, o Tricolor encerrou um jejum de 26 anos sem conquistar o título do Brasileiro. Na 38ª rodada da competição, o Flu bateu o Guarani e foi tricampeão do torneio. Além disso, em 2012, o Tricolor conquistou o Carioca sobre o Botafogo no local e mandou os jogos do Brasileiro, conquistando seu quarto título da competição.



Além deste jejum, o Fluminense também encara uma escrita ruim contra o adversário. A última vitória tricolor no clássico foi justamente sua última vitória no Nilton Santos. De lá para cá, o Tricolor foi derrotado em quatro oportunidades pelo Alvinegro (sendo três no Maracanã) e empatou uma partida.