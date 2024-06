Fernando Diniz terá o retorno do lateral-direito Samuel Xavier, mas o zagueiro Felipe Melo será poupado - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Rio - O Fluminense terá o Botafogo pela frente nesta terça-feira (11), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com Jhon Arias, que foi convocado pela seleção colombiana para disputar a Copa América, o time comandado por Fernando Diniz deve ter algumas novidades.

O lateral-direito Samuel Xavier retornará à equipe. Dessa maneira, Marquinhos, que vinha jogando na linha defensiva, será o "substituto" de Arias no ataque. Outra opção para o setor é Douglas Costa.



Enquanto isso, o zagueiro Felipe Melo não participou das atividades com o grupo no gramado nos últimos dias e deve ser poupado. A dupla de zaga tende a ser formada por Marlon e Manoel. Para o clássico, o meio-campista Lima e o técnico Fernando Diniz retornam de suspensão.



Sendo assim, segundo o 'ge', a provável escalação do Fluminense é: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Marlon e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Marquinhos, Keno e Cano.