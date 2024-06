Thiago Silva passou por testes e avaliações em seu primeiro dia no CT do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Thiago Silva passou por testes e avaliações em seu primeiro dia no CT do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 10/06/2024 18:21

não escondeu a alegria de estar de volta, não mais como visitante, mas novamente como jogador do Tricolor.



"Eu já conhecia as instalações, mas vestindo essa camisa é sempre muito especial. Parece que é a primeira vez que estou aqui, emoção acima de tudo. Então a alegria é muito grande nesse primeiro dia", disse ao site oficial do Fluminense. Após a emoção na apresentação para mais de 55 mil torcedores do Fluminense no Maracanã, Thiago Silva viveu mais uma nesta segunda-feira (10). Em seu primeiro dia no CT Carlos Castilho , o zagueiro de 39 anosdo Tricolor."Eu já conhecia as instalações, mas vestindo essa camisa é sempre muito especial. Parece que é a primeira vez que estou aqui, emoção acima de tudo. Então a alegria é muito grande nesse primeiro dia", disse ao site oficial do Fluminense.

Leia mais: Fluminense volta ao Nilton Santos em busca de encerrar jejum

Thiago Silva foi a campo, mas fez apenas testes e avaliações. Além de reencontrar com companheiros, acompanhou ao treino comandado por Fernando Diniz. Com uma mini pré-temporada até poder jogar, a partir de 10 de julho, o experiente jogador terá tempo para se recondicionar fisicamente e buscar entrosamento.

Encontros especiais no primeiro dia do @tsilva3 no CT Carlos Castilho! #TheMonsterIsBack pic.twitter.com/gFYOkZgl6u — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 10, 2024

"Eu já estava ansioso na apresentação. Quando recebi a camisa ali no campo, falei ‘agora só falta a bola’. Mas tenho que controlar um pouco a ansiedade, falta ainda um mês, que vai ser bom para essa minha pré-temporada, para que eu volte bem entrosado com a rapaziada", disse.

Há expectativa de que Thiago Silva já possa trabalhar em alguma atividade com os companheiros nesta semana. E pretende aproveitar cada momento que tiver para se adaptar à forma de jogar do time do Fluminense com Fernando Diniz.



"É um estilo completamente diferente de qualquer outro futebol jogado, agora é se adaptar o mais rapidamente possível e recuperar o condicionamento físico para, quando estrear, estar bem”, completou.