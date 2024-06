Luiz Henrique e Marquinhos se enfrentarão no clássico entre Botafogo e Fluminense - Vítor Silva/Botafogo e Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 11/06/2024 07:00

Rio - A oitava rodada do Brasileirão terá início nesta terça-feira (11) e conta com o Clássico Vovô, entre Botafogo e Fluminense, às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O duelo marca o reencontro de Luiz Henrique, revelado pelo Tricolor e grande nome do Alvinegro para 2024, e também a esperança por uma boa atuação de Marquinhos. Ambos buscam protagonismo no fim do primeiro semestre da temporada.

De um lado, a contratação mais cara do futebol brasileiro encara seu clube formador. Luiz Henrique se despediu do Fluminense em 2022 justamente em uma partida contra o Botafogo, que terminou com vitória da equipe comandada por Fernando Diniz pelo placar de 1 a 0 pelo primeiro turno do Brasileirão do ano em questão. Agora no Glorioso, a história é outra e o camisa sete precisa mostrar serviço.

Se deixou o país como grande promessa, em seu retorno, o atacante, ainda que em boa fase trabalhando com o técnico Artur Jorge, não engrenou. Em uma equipe que tem Júnior Santos como grande destaque do ano, Luiz Henrique tenta mostrar seu futebol agressivo pelo lado direito do gramado enquanto o Botafogo vai evoluindo. Até o momento, o jogador disputou 17 partidas pelo Alvinegro, marcou três gols e deu duas assistências.

Para o clássico com o Botafogo, em cenário com retrospecto recente desfavorável de um empate e quatro derrotas nos últimos cinco encontros, sendo a última vitória justamente em junho de 2022, na despedida de Luiz Henrique, o Fluminense se vê sem sua principal peça. Jhon Arias, convocado para a seleção colombiana, desfalca a equipe em meio à série de jogos importantes pela recuperação no Brasileirão.

Desta forma, aparece Marquinhos. Meia-atacante de ofício que atua pela direita, o camisa 77 pode ser considerado a principal válvula de escape de Diniz para quebrar linhas e buscar um jogo veloz. Com o provável retorno de Samuel Xavier, ele deve ser novamente deslocado para atuar no terço final do gramado e pode aproveitar o bom momento para ajudar o Tricolor.

Marquinhos soma 16 jogos, dois gols e duas assistências com a camisa do Fluminense na temporada. Com desfalque de Samuel, ele havia sido recuado e improvisado na lateral direita - como atuou no segundo jogo da semifinal do Carioca, no empate em 0 a 0 no Maracanã contra o campeão Flamengo. Ele atuava pelo setor como peça de confiança desde o jogo contra o Sampaio Corrêa, em Cariacica, pela terceira fase da Copa do Brasil, vencido pelo Fluminense por 2 a 0.

O Botafogo ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 13 pontos somados, e vai tentando abrir vantagem para se afirmar no pelotão de cima da tabela. O Fluminense, por sua vez, busca uma recuperação depois de tropeços, que deixaram a equipe apenas na 15ª posição, com seis pontos em sete rodadas.