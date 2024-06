Robert ao lado de Taffarel - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 10/06/2024 22:56

Rio - Robert viveu uma semana especial com a seleção brasileira. Depois de ser convocado para a equipe sub-20, de Ramon Menezes, o técnico Dorival Júnior o chamou para participar da preparação do time principal, em Orlando.

"Eu não esperava por esse momento de estar lá com eles, mas acho que fui bem. A recepção do Taffarel foi melhor do que eu esperava, de uma forma muito leve. É lógico que indo para lá, você vai conhecer umas lendas do futebol, estava pensando em como eu seria recebido. E foi muito melhor do que eu estava imaginando", disse Robert, que já retornou ao Brasil.

"Moro com minha mãe, meus dois irmãos e minha namorada. Quando eles ficaram sabendo, todo mundo foi às lágrimas para o chão, porque era algo que eu sempre quis. Lutei e graças a Deus, à minha família, aos meus empresários e o Atlético, pela oportunidade de mostrar meu trabalho e consegui", completou.

Além de Taffarel, preparador de goleiros da Seleção Principal, Robert também teve a oportunidade de trabalhar com Alisson. O atleta do Liverpool é um dos atletas mais experientes do Brasil e foi titular nas últimas duas Copas do Mundo.

"O Alisson é um cara muito tranquilo, dá conselhos também. Nos primeiros dias, eu estava um pouco nervoso. Ele me chamou para conversar, falou que eu era um bom goleiro e para ficar tranquilo com a oportunidade", contou Robert.