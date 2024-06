Romário participou de jogo-treino pelo America - Wandré Silva/AFC

Publicado 10/06/2024 19:11

Rio - Após duas semanas afastado dos gramados, o presidente e jogador Romário voltou a treinar com bola nesta segunda-feira (10), na atividade de reapresentação do America após o empate em 2 a 2 com o Serrano, no sábado (8), pela quarta rodada da Série A2 do Campeonato Carioca.

De olho no duelo com o Araruama, no próximo sábado (15), no Giulite Coutinho, pela quinta rodada, o Baixinho foi a campo contra o Zinzane FC, da Série B2 do Carioca (Quarta Divisão), no clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca. Só participaram do trabalho jogadores com menor minutagem.

Recuperado de um desconforto muscular, Romário ficou em campo por 45 minutos e, sem reclamar do problema anterior, movimentou-se bem pelo campo, fazendo a tão sonhada dobradinha com Romarinho, seu filho mais velho. O camisa 11 por pouco não saiu com uma assistência. Ao fim do amistoso, ele fez um trabalho regenerativo.

Os titulares intensificaram a parte física com um trabalho mais leve na academia. O America lidera a Série A2 do Campeonato Carioca com 10 pontos em quatro jogos (três vitórias e um empate).