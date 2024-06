David Luiz vive bom momento no Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

David Luiz vive bom momento no FlamengoMarcelo Cortes /CRF

Publicado 11/06/2024 21:24

Rio - Aos 37 anos, David Luiz permaneceu no Flamengo em mais uma temporada após uma certa indefinição. Sob o comando de Tite, o veterano reencontrou o bom futebol e vem sendo peça importante no Rubro-Negro nas últimas partidas. O defensor citou a importância do treinador em sua continuidade no grupo em 2024.

"Não só do Tite, acho que a grandeza do Flamengo já te permite sonhar em fazer parte sempre desse grande clube. Sem dúvida nenhuma tendo profissionais capacitados, assim como Tite, nos ajuda a facilitar nossas decisões", disse David, em entrevista ao "GE".



Com a aposentadoria de Filipe Luís, o zagueiro passou a ser o jogador mais veterano do elenco do Flamengo. Apesar da experiência, David Luiz rejeita o rótulo de "psicólogo" do grupo.



"Psicólogo não, me sinto no dever de passar algumas das minhas experiências e algumas oportunidades que eu tive na vida de viver grandes coisas no futebol e continuar vivendo no Flamengo. Já mencionei que o Flamengo é uma das melhores páginas da minha vida. E tentar direcioná-los para o caminho que sei vai dar certo é o que tento sempre fazer. E gosto de fazer. Gosto de viver esse sonho e ajudando a eles a realizarem também", afirmou.