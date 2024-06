Filipe Luís é o técnico da equipe sub-17 do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/06/2024 14:16

Rio - Em vantagem na final da Copa Rio Sub-17 após vencer o Vasco no jogo de ida pelo placar de 2 a 1, o ex-jogador e agora técnico Filipe Luís entrou em semana decisiva rumo ao primeiro título de sua carreira na nova função. O Flamengo carrega vantagem do empate na decisão.

Até o momento, Filipe Luís tem 18 jogos à beira do gramado com o sub-17 do Flamengo e tem bons números. O novo treinador do Rubro-Negro soma 15 vitórias e três derrotas, entre jogos da Copa Rio e da Generation Cup, disputada nos Estados Unidos, em abril.

O jogo de volta entre Flamengo e Vasco pela final da Copa Rio acontecerá no sábado (15), às 10h (de Brasília), no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, com mando do Vasco. Apesar de ter melhor campanha, o Cruz-Maltino não tem vantagem de uma vitória simples e igualdade no placar agregado.