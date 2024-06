Rossi é titular absoluto do Flamengo desde a chegada de Tite - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 11/06/2024 13:43

Rio- Goleiro titular do Flamengo, Rossi é uma exceção entre os jogadores de futebol da atualidade e prefere se manter longe das redes sociais. Em entrevista ao "ge", o camisa 1 explicou os motivos que o fizeram optar por não ter nenhum perfil na Web.

"Sou mais de curtir em casa, longe das redes sociais. Não só pela cabeça, a confiança que tem o jogador que fica olhando redes sociais. Eu tento não fazer isso, nunca tive, nem jogando no Boca tinha. Isso é muito importante para o goleiro, que pode errar no jogo e aí fica vendo as coisas que saem para pior. Eu estou tranquilo, curtindo a família", contou o argentino.

"Fora de campo sou uma pessoa que gosta de ficar tranquila. Chego em casa, depende se o treino é de manhã ou de tarde, gosto de acordar meu filho, arrumá-lo para ir ao parquinho no condomínio, almoçar ou tomar café com a minha esposa. Tive oportunidade de curtir no verão a praia, sempre que temos um dia livre vamos. Outro dia fui no aquário também, tem muitas coisas para fazer. Meu filho é pequeno, aí tem que procurar coisas que ele possa gostar também", completou.



Rossi chegou ao Flamengo no segundo semestre de 2023 e se tornou titular absoluto desde a chegada de Tite. Neste ano, o goleiro quebrou um recorde na história do clube ao ficar 1.134 minutos sem sofrer gols.