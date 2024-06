Bruno Guimarães será titular da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Bruno Guimarães será titular da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 11/06/2024 20:51

Estados Unidos - Titular da seleção brasileira nos dois primeiros amistosos sob o comando de Dorival Júnior, Bruno Guimarães ficou no banco de reservas na vitória sobre o México, e deverá voltar à equipe principal, nesta quarta-feira, contra os Estados Unidos. O volante, de 26 anos, falou sobre a dupla com João Gomes, que novamente deverá formar dupla com ele com a camisa da Seleção.

"Ele é um cara muito fácil de lidar, que escuta muito e está sempre querendo ajudar de alguma forma. Estamos nos entendendo da melhor maneira, questão de espaço em campo. É um pitbull, sempre pronto para recuperar a bola, ajuda muito. Desejo tudo de melhor para seguirmos em frente e marcar história com a camisa da Seleção", disse em entrevista coletiva.



Em três jogos pela Seleção, Dorival venceu dois e empatou um. Porém, a seleção brasileira sofreu cinco gols. Bruno Guimarães falou sobre as orientações do treinador para o Brasil ficar mais equilibrado.



"Com a bola, temos um talento incontestável. O Dorival quer que a gente faça o máximo possível para recuperar quando perdermos a bola. Ele gosta de espaço curto, mas também de profundidade, balanço de um lado para o outro e buscar a recuperação de bola assim que perder. São ideias que estamos pegando e acredito que para o jogo de amanhã vocês vão ver mais coisas do que nos outros jogos", afirmou.

O Brasil encara os Estados Unidos, nesta quarta, às 20 h (de Brasília), no estádio Camping World, na Flórida. A partida é a última da Seleção antes do começo da Copa América. A equipe de Dorival estreia pela competição no próximo dia 24 contra a Costa Rica.