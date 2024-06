Troféu da Libertadores tem três clubes do Rio na disputa da edição de 2024 - Divulgação / Conmebol

Publicado 12/06/2024 17:15 | Atualizado 12/06/2024 17:16

A Conmebol definiu nesta quarta-feira (12) as datas e horários dos jogos das oitavas de final da Libertadores. Com Botafogo, Fluminense e Flamengo classificados, o Rio terá pela primeira vez três clubes no mata-mata da competição, com jogos em três dias de semana.

O primeiro a entrar em campo é o Fluminense, que jogará fora de casa contra o Grêmio no dia 13 de agosto, uma terça-feira, às 19h (de Brasília). A volta no Maracanã acontece uma semana depois, no mesmo horário. Ambos os confrontos terão transmissão da ESPN.

Já o Botafogo encara o Palmeiras em duas quartas-feiras, às 21h30 (de Brasília), com transmissão da TV Globo e da ESPN. O primeiro confronto será no Nilton Santos, dia 14 de agosto, com a volta em São Paulo no dia 21.