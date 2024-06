Troféu da Libertadores - Divulgação / Conmebol

Publicado 10/06/2024 11:23

Rio - Com Botafogo, Flamengo e Fluminense garantidos nas oitavas de final, o Rio poderá obter mais um feito inédito na Libertadores de 2024. Caso os três clubes avancem, a cidade poderá ser a primeira do Brasil a ter três representantes nas quartas da principal competição de clubes do futebol sul-americano.

O Flamengo irá encarar o Bolívar na próxima fase, enquanto Fluminense e Botafogo terão rivais brasileiros pela frente. O Tricolor vai jogar contra o Grêmio, e o Alvinegro enfrentará o Palmeiras por uma vaga nas quartas de final da Libertadores.



O Rio já colocou dois representantes nas quartas de final da Libertadores em duas oportunidades. Em 2012, Fluminense e Vasco avançaram até esta fase, e em 2021, Flamengo e Fluminense foram os representantes. Além dos cariocas, ainda há mais quatro brasileiros vivos na Libertadores.

Atual bicampeão da competição com títulos de Flamengo e Fluminense, o Rio vem obtendo grandes resultados na Libertadores de 2024. Foi a primeira vez na história que três clubes da cidade avançaram para as oitavas de final da competição.