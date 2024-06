Gareth Bale se aposentou semanas depois da Copa do Mundo do Catar - Nicolas Tucat/AFP

Publicado 10/06/2024 10:50 | Atualizado 10/06/2024 10:53

Rio - Após conquistar o acesso para a terceira divisão do futebol inglês, o Wrexham sonha alto. O ator Rob McElhenney, sócio do também ator Ryan Reynolds, entrou na campanha da torcida pela contratação de Gareth Bale. O ex-astro do Real Madrid se aposentou no início do ano passado.

"Gareth Bale ainda está tecnicamente disponível. Fiz o apelo no ano passado e só vou dizer e ele que a oferta ainda está em cima da mesa. Vamos deixá-lo jogar golfe sempre que quiser. Contanto que ele venha treinar e descobriremos como colocá-lo no time", disse Rob McElhenney em entrevista ao "The Athletic".

Apesar de disputar a liga inglesa, o Wrexham é de País de Galês, país de origem de Gareth Bale. O ex-jogador é o maior artilheiro da história da seleção galesa com 40 gols em 111 jogos. Com o astro, a seleção galesa voltou a disputar a Eurocopa em 2016, onde foi semifinalista, e a Copa do Mundo em 2022.

O Wrexham já teve uma situação parecida com Bale. No ano passado, o goleiro Ben Foster abandonou a aposentadoria, aos 39 anos, para defender o clube onde começou a carreira. Entretanto, ele decidiu encerrar a carreira novamente após disputar apenas quatro jogos na campanha do acesso à terceira divisão.



Bale decidiu encerrar a carreira após a Copa do Mundo de 2022. Ele anunciou a decisão seis meses antes do fim do contrato com o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O último gol da carreira do atacante garantiu o título do Los Angeles FC na liga americana em 2022. A curta passagem rendeu três gols em 13 jogos.

O projeto do Wrexham

Ryan Reynolds e Rob McElhenney compraram o Wrexham em 2020. Na época, o clube galês estava na quinta divisão e não fazia parte da Liga de Futebol Inglesa (EFL), organização que representa 72 equipes entre a segunda e quarta divisão. A aquisição custou cerca de 2 milhões de libras (R$ 12 milhões).

Desde a chegada dos atores, o Wrexham conseguiu um aumento nas receitas de patrocínios e bilheterias. O clube ainda ganhou uma série exclusiva nas plataformas de streaming, que relata cada temporada sob a administração de Reynolds e McElhenney.

O Wrexham conseguiu o acesso para a Liga de Futebol Inglesa em sua segunda temporada sob a gestão dos atores. O clube galês subiu para a terceira divisão na primeira tentativa após conquistar o título da quarta divisão na temporada 2023/24. O sonho é chegar na elite do futebol inglês.